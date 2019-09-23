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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" сыграет в плей-офф Кубка России

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, женский БК "Самара" стал победителем предварительного этапа Кубка России по баскетболу среди женских команд, сообщает пресс-служба клуба. Соревнования проходили в Красноярске.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Волжанки под руководством Виктора Курильчука добились крупных побед во всех четырех своих матчах, последовательно переиграв "Спартак-2" (69:26), "Шахты" (72:33), "Юность" (72:42) и "Енисей-2" (77:53). Самыми результативными в составе "Самары" стали Ирина Киселева (в среднем за матч она набирала 14 очков и делала 11,3 подбора), Яна Митрофанова (11,3 очка и семь подборов) и Ирина Архипова (10,8 очка в среднем за игру).

В 1/8 финала Кубка "Самара" 26 сентября на площадке СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27) сыграет со столичной МБА, выступающей в Премьер-лиге и Еврокубке. Начало матча — в 17:00.

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