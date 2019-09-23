"Волгатеплоснаб" пытается признать себя банкротом

Бывший оператор муниципальных котельных Самары — компания "Волгатеплоснаб" — обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о своей несостоятельности, пишет "Самарское обозрение". Основанием стала задолженность в размере 387,6 млн рублей. Более подробная информация по делу пока не раскрывается.

ООО "Волгатеплоснаб" ("ВТС") было зарегистрировано в 2012 году. С 2014 г. оно имело статус единой теплоснабжающей организации Самары. Компания обслуживала 28 городских муниципальных котельных, находящихся в собственности МП "Инженерная служба". До недавнего момента "ВТС" принадлежал санкт-петербургскому ООО "Звезда-Энергетика", подконтрольному бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. В 2018-м учредителями "Волгатеплоснаба" стали Александр Дятлов (80%) и Екатерина Ганжа (20%). Должность директора предприятия занимает Виктория Тимофеева.

В 2014 го. объем краткосрочных обязательств компании равнялся 22,36 млн руб., спустя год эта цифра возросла вшестеро, остановившись на отметке в 75,08 млн рублей. В 2015-м данный показатель составил 90,1 млн руб., в 2016-м — 167,8 млн руб., в 2017-м — 244,6 млн рублей. С ростом долгов у предприятия ухудшались взаимоотношения с контрагентами. Сложности у компании возникали даже с оплатой аренды эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального хозяйства. На фоне многочисленных скандалов МП "Инженерная служба" попытался сменить оператора, но "ВТС" тогда удалось устоять.

Задолженность росла параллельно с увеличивающимися оборотами предприятия и чистой прибылью. Выручка "Волгатеплоснаба" в 2014 г. равнялась 152,1 млн рублей. К 2017-му эта цифра доросла до 579,526 млн рублей. Убыток компании в 2014-м был равен 4,1 млн рублей. В 2015 г. "ВТС" вышел в плюс на 2,6 млн руб. и долгое время оставался в зоне положительной рентабельности. Однако нарастающая задолженность все чаще становилась источником проблем "Волгатеплоснаба". В 2018 г. компания сгенерировала убыток в 13,1 млн рублей. Выручка предприятия при этом осталась на прошлогоднем уровне — 579,04 млн рублей. Краткосрочные обязательства компании достигли рекордной для "ВТС" отметки — 320,9 млн рублей.

22 мая 2019 г. Минэнерго России лишило предприятие статуса единой теплоснабжающей организации на Красной Глинке. Основанием стало письмо самого "Волгатеплоснаба". Компания планировала сосредоточиться на обслуживании оставшихся 26 городских котельных, взять их в концессию и инвестировать в модернизацию этих объектов. Но теперь очевидно, что этого не случится. По данным издания, "Волгатеплоснаб" уже лишился основных активов и приступил к форсированной самоликвидации. 12 сентября компания официально сообщила о наличии у нее признаков несостоятельности. В тот же день "ВТС" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве самого себя. Основанием стала задолженность в размере 387,67 млн рублей. В общей сложности в 2019 г. кредиторы взыскивали с предприятия 703,4 млн рублей. Это намного больше суммы претензий, предъявленных годом ранее. Тогда она составляла 192,3 млн рублей. Крупнейшими кредиторами "Волгатеплоснаба" стали ООО "Комфорт Дом" (более 125 млн рублей), ООО "Газпром межрегионгаз Самара" (75,133 млн рублей), ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (41,078 млн рублей). Кроме того, долги с "ВТС" в 2019-м взыскивали МП "Инженерная служба" (10,514 млн рублей) и ООО "Средневолжская газовая компания" (5,923 млн рублей).

Сейчас, согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие еще исполняет несколько контрактов по оказанию услуг по теплоснабжению. Заказчиками выступают муниципальные организации, в числе которых значатся такие, как МБУ ДО "Центр дополнительного образования компас" г. о. Самара, ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 2 имени Семашко", ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 13", управление Роспотребнадзора по Самарской области, МБУК "Самарская муниципальная информационно-библиотечная система", МБУК "Централизованная система детских библиотек", ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Самарской области", МБОУ "Самарский казачий кадетский корпус". В общей сложности "ВТС" исполняет 32 контракта. Но, судя по всему, эта информация уже устарела. Поскольку исполнять условия этих договоров можно, лишь управляя муниципальными котельными. А именно их у "ВТС" больше нет.

По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, договоры аренды муниципального имущества Самары — 27 котельных — расторгнуты. Имущество возвращено. Эксплуатацию котельных теперь осуществляет МП "Инженерная служба".