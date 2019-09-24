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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из-за обрушения стены аварийного дома в центре Самары был поврежден газопровод

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 сентября, в 00:57 в Единую диспетчерскую службу ООО "СВГК" поступило сообщение о том, что в результате обрушения стены аварийного частично расселенного дома на ул. Галактионовской, 57, был деформирован и поврежден газопровод низкого давления и образовалась утечка газа, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ООО "СВГК".

На место происшествия была направлена аварийная бригада, которая локализовала утечку газа.

И в этот же день уже к 17:00 работы по устранению утечки газа были завершены. Газоснабжение во всех временно отключенных домах было восстановлено полностью.

В пресс-службе ООО "СВГК" отметили, что строительно-восстановительные работы по выравниванию деформированного участка будут проведены в плановом порядке.

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