Из-за обрушения стены аварийного дома в центре Самары был поврежден газопровод

В понедельник, 23 сентября, в 00:57 в Единую диспетчерскую службу ООО "СВГК" поступило сообщение о том, что в результате обрушения стены аварийного частично расселенного дома на ул. Галактионовской, 57, был деформирован и поврежден газопровод низкого давления и образовалась утечка газа, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ООО "СВГК".

На место происшествия была направлена аварийная бригада, которая локализовала утечку газа.

И в этот же день уже к 17:00 работы по устранению утечки газа были завершены. Газоснабжение во всех временно отключенных домах было восстановлено полностью.

В пресс-службе ООО "СВГК" отметили, что строительно-восстановительные работы по выравниванию деформированного участка будут проведены в плановом порядке.