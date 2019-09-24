На борту "Самара - Москва" пьяный пассажир устроил дебош

На самолете авиакомпании "Аэрофлот", следовавшем рейсом "Самара — Москва", пьяный пассажир устроил дебош, пишет ren.tv.

Мужчина расхаживал по салону лайнера и не реагировал на замечания бортпроводников. Он обращался к экипажу со словами, что они не могут себя так вести.

Пассажир устроил на борту дебош. Он потребовал от бортпроводников пересадить из эконом-класса к нему в "бизнес" его знакомого. В ответ на отказ выполнить эту просьбу он стал угрожать физической расправой.

Как сообщает 5-tv.ru, неадекватный мужчина оказался бизнесменом. 53-летний Андрей Шишакин — совладелец компании "У Палыча", занимающейся производством продуктов питания и располагающей сетью фирменных ресторанов, кафе и магазинов на территории Самарской и Московской области. Предприниматель-авиадебошир также владеет активами в ряде других крупных компаний.