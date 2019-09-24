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Преступления Происшествия

В Волжском районе сотрудники ДПС изъяли арсенал у владельца иномарки

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сотрудники ДПС, остановившие автомобиль Audi A6 на кольцевой развязке Южного шоссе и ул. Уральской, обнаружили в автомобиле целый арсенал оружия, пишет "Самарское обозрение".

В иномарке находились: ружья ТОЗ-34 и "Сайга" (с разрешениями), магазин от "Сайги", оптический прицел, шапка с прорезями для глаз, маска из полимерного материала, нож длиной 25 см в чехле, магазин от пистолета Макарова, две пары наручников, граната РГД-5 с запалом, двое номеров на машину, два травматических пистолета с магазинами и пневматический револьвер.

Дома у управлявшего автомобилем Антона Носорева, проживающего в пос. НПС Дружба Волжского района, изъяли 126 патронов разного калибра, в том числе, к нарезному оружию калибра 9 миллиметров. Изъятие патронов уже стало основанием для возбуждения уголовного дела, все остальное полиция пока только изучает в рамках доследственной проверки.

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