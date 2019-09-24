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Россельхозбанк отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов и Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников провели очередную встречу, в ходе которой обсудили поддержку российских фермеров и возможные меры по усовершенствованию специализированных банковских продуктов для малого бизнеса на селе.

В результате конструктивного взаимодействия Россельхозбанком была разработана серия продуктов "Деньги для дела" для членов АККОР. Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн руб. по льготной ставке 4,5%, который при поручительстве ассоциации выдается в упрощенном режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.

Для того чтобы фермеры могли в полном объеме использовать преимущества дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанк выпустил специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платежной системы "Мир", а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней. Такую обновленную карту для членов АККОР на базе платежной системы "Мир" Борис Листов вручил Владимиру Плотникову.

"Быть рядом с фермерами и помогать им — миссия Россельхозбанка. Нам важно чтобы специализированный продуктовый ряд максимально соответствовал ожиданиям. АККОР на сегодня включает более 93 тысяч фермерских хозяйств. Сотрудничество с ассоциацией дает возможность получать обратную связь и оперативно усовершенствовать свою продуктовую линейку. Мы стремимся предложить лучшие условия, так как видим, что руководство АККОР действует в интересах дела и всего фермерского движения", — отметил Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Мы очень активно работаем с Россельхозбанком, регулярно обсуждаем совместные инициативы, которые позволят усилить малый бизнес на селе и оказать своевременную финансовую поддержку наиболее удобным и востребованным для аграриев способом. Безусловно, проблемных вопросов на местах возникает много. Но вместе мы стараемся находить решения. АККОР видит, как много сегодня РСХБ делает для крестьян. Фермеры — люди рачительные и очень ответственно относятся к своим тратам. Для их удобства Россельхозбанк отменил комиссию за снятие наличных в размере до 150 тысяч рублей в месяц в банкоматах любых банков. Это очень удобно и своевременно", — заявил Президент АККОР Владимир Плотников.

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