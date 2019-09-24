В Новокуйбышевске мужчина вынес из кафе кассовый аппарат

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в краже кассового аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В одном из городских кафе ночью пропал кассовый аппарат с 7700 рублей.

В краже заподозрили бывшего сотрудника заведения. 30-летний мужчина, зарегистрированный в соседней республике, уже был судим за имущественное преступление. По версии полиции, при увольнении он забрал с собой комплект ключей, с помощью которых и проник в помещение кафе.

Подозреваемый признал вину. Похищенный кассовый аппарат он вскрыл и выбросил на улице, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.