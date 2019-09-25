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Транспорт Транспорт и связь

МП "Самарский метрополитен" купит новый поезд за 270,6 млн рублей

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Самарский метрополитен" потратит 270,6 млн руб. на приобретение новых вагонов, их доставку и введение в эксплуатацию. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, перевозчику требуется два головных и два промежуточных вагона. Один пассажирский вагон должен быть рассчитан на 308 пассажиров и оборудован не менее чем 39 сидячими местами. В торцевой части вагона должно быть оборудовано место для размещения пассажиров с ограниченными физическими возможностями с установкой горизонтального поручня.

Принимать работу заказчик будет в два этапа. Сперва будут изготовлены промежуточные вагоны, приемка которых будет производиться на территории завода изготовителя. На втором этапе подрядчик должен будет изготовить и доставить на территорию заказчика головные вагоны и в составе поезда ввести их в эксплуатацию. Исполнить контракт необходимо не позднее 1 апреля 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 октября. Итоги подведут 4 октября.

Гид потребителя

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