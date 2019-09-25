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Губернатор Власть и политика

Процент готовности региональной сети автодорог превышает 85%

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании проектного комитета по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова.

В начале заседания Максим Акимов отметил, что строительно-ремонтный сезон движется к завершению, а значит пора подводить промежуточные итоги по ремонту и строительству объектов улично-дорожной сети. Это необходимо сделать для того, чтобы регионы, которые отстают от плановых показателей по объему выполненных работ, мобилизовали все силы и завершили ремонтные работы в установленный срок.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, на территории Самарской области в 2019 году приводится в порядок 177 объектов улично-дорожной сети. Работы вышли на финишную прямую: процент готовности региональной сети автодорог превышает 85%.

Активно ремонтируются и дороги местного значения. К примеру, в Самаре уже завершены работы на 39 участках, 11 отремонтированы дополнительно — за счет экономии средств. В их числе — участки дорог по улицам Ташкентская, Мира в микрорайоне Крутые Ключи и Урицкого.

Особое внимание в Самарской губернии уделяется сокращению смертности на дорогах. Положительная динамика в этом вопросе уже есть: если в 2017 году на автодорогах области погибло 374 человека, в 2018 году число погибших составило 344. За 8 месяцев этого года число жертв снизилось до 177.

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