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Клиенты Альфа-Банка могут получать пенсию на свои счета

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк реализовал возможность начисления пенсии своим клиентам. Сейчас этой услугой могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и Хабаровска.

Клиентам предпенсионного возраста достаточно указать номер счета в Альфа-Банке при первом обращении в Пенсионный фонд. Клиентам, достигшим пенсионного возраста и уже получающим выплаты подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать Альфа-Банк для перечислений.

Перевод пенсии в Альфа-Банк возможно оформить удаленно в режиме онлайн на официальном сайте gosuslugi.ru, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.

"С каждым годом количество пенсионеров, получающих пенсионные перечисления через кредитные организации, неизменно увеличивается — это удобно и выгодно", — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — Мы рады оказать услугу по начислению пенсии на карты клиентам, привыкшим к обслуживанию в Альфа-Банке. До конца года данный сервис будет доступен во всех регионах присутствия банка. Кроме того, клиенты смогут подать заявление на перечисление пенсии без посещения ПФР — через мобильное приложение "Альфа-Мобайл".

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