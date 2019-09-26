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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-ФГ" успешно стартовал с Байконура с пилотируемым кораблем "Союз МС-15"

БАЙКОНУР. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 сентября, в 16:57 мск с площадки № 1 космодрома Байконур был произведен успешный старт ракеты "Союз-ФГ", производства самарского РКЦ "Прогресс", с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос

Все этапы полета прошли в штатном режиме. В 17:06 мск корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. На его борту к МКС отправился новый экипаж: Олег Скрипочка (командир), Джессика Меир (бортинженер-1) и Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2).

В 22:43 мск "Союз МС-15" в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции.

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