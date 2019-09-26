В Самаре погиб электрик транспортной компании, упавший с крыши вагона

В Самаре произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб работник ООО "Транспортная ремонтная компания", сообщает региональное министерство труда.

По информации ведомства, 5 сентября слесарь электрик при выполнении работ на крыше вагона получил удар в спину движущейся кабиной мостового крана и упал. Мужчину доставили в больницу, где скончался 19 сентября.

Министерство труда Самарской области обращает внимание работодателей на необходимость организации производства работ в соответствии с требованиями охраны труда, обеспечивать безопасность работников при эксплуатации оборудования и осуществлении технологических процессов, а также обучать их правилам охраны труда.