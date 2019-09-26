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Альфа-Банк — в топ-3 российских банков с лучшей репутацией

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк вошел в топ-3 российских банков с лучшей репутацией, согласно исследованию, проведённому авторитетной международной компанией Reputation Institute (RI).

Рейтинг "королей имиджа" создавался по инициативе Forbes. Он включает в себя российские компании различных секторов, в том числе — высокие технологии, нефть и газ, аэропорты, ритейл, телекоммуникации, энергетику, химию, а также финансовую сферу.

Альфа-Банк — единственный частный банк, вошедший в тройку лидеров в соответствующей категории. Он занимает уникальное положение на финансовом рынке, пользуясь доверием россиян наравне с крупнейшими государственными банками. Клиентская база Альфа-Банка насчитывает 16,5 млн физических лиц.

"Мы рады, что репутационное лидерство в российском финансовом секторе разделяет частный банк, что является показателем активной конкуренции, от которой, безусловно, выигрывают клиенты. Мы горды этим результатом и выражаем благодарность нашим клиентам за доверие, которое они оказывают Альфа-Банку на протяжении почти 30 лет", — подчеркнула пресс-служба Альфа-Банка.

Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Оценка проводилась по таким критериям как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство.

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