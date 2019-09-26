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Преступления Происшествия

Жителя Богатовского района подозревают в серии краж из автомобилей

БОГАТОЕ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Отделение полиции № 46 МО МВД России "Борский" поступило заявление от жителя одного из поселков о том, что из его машины были украдены усилители звука и канистра с дизельным топливом.

Позже правоохранителям поступило еще одно схоже заявление от жителя другого поселка. Общая стоимость похищенного имущества составила 9 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник на место преступления приезжал на автомобиле. Был установлен регистрационный знак указанного транспортного средства, также полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Молодого человека задержали стражи правопорядка, дома у него обнаружены все похищенные предметы. Впоследствии имущество было возвращено законным владельцам.

В ходе допроса злоумышленник рассказал, что он хотел использовать похищенные вещи для своих личных нужд, а похитить их не составило труда, поскольку автомобили не были закрыты.

По факту совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", в настоящее время они объединены в одно уголовное дело.

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