Двое юных экстремистов планировали взорвать самарский хлебозавод № 5

Сотрудники ЦПЭ и ФСБ задержали в Самаре двух молодых людей, которые хотели взорвать хлебозавод № 5, сообщает "Самарское обозрение".

По данным правоохранителей, 20-летний сторож-вахтер Марат Шамионов и некто Лимонтинов В.А. 2000 года рождения, имеющий судимость по статье о половой неприкосновенности, создали революционный союз с названием Revival ("Возрождение") и отправились к стенам хлебозавода № 5 на ул. Победы совершать террористический акт. Здесь их и встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

При себе у молодых людей были три пластиковые бутылки с "коктейлем Молотова", пятилитровая пластиковая канистра с бензином, бутыль машинного масла и листовки с текстом, озаглавленным как "Азбука домашнего терроризма". ЧП у хлебозавода произошло еще в конце августа 2019 г., а в середине сентября следственный отдел областного УФСБ возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт". Санкция статьи — от 12 до 20 лет лишения свободы.