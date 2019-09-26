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ПСБ банк расширил условия бесплатного обслуживания по премиальной программе Orange Premium Club

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ обновляет условия по премиальной программе Orange Premium Club и вводит дополнительную возможность бесплатного обслуживания для зарплатных клиентов.

С сентября бесплатно пользоваться программой можно при зарплатных зачислениях на карту банка от 200000 руб. и трат по премиальным картам от 50000 рублей. Прежние условия продолжают свое действие: клиенты банка получают бесплатные привилегии и сервис при поддержании активов от 2 млн руб. или же при наличии средств на всех счетах от 1 млн руб. и сумме трат по премиальным картам от 50000 рублей.

"Мы рады предоставить новый уровень обслуживания нашим зарплатным клиентам, достигшим профессиональных успехов в своей области, и предложить им привилегии и персональные финансовые решения по программе Orange Premium Club", - отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ банка Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club - это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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