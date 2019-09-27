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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

С Пелесецка успешно стартовал самарский "Союз-2.1б" с военным спутником

АРХАНГЕЛЬСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, в 10:46 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства РКЦ "Прогресс" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает Роскосмос.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета "Союз-2.1б" была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

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