В Курумоче, из-за плохого самочувствия ребенка-пассажира, экстренно приземлился самолет, летевший в Киргизию

В четверг, 26 сентября, в 21:50 в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом "Жуковский (Москва) — Ош (Киргизия)" в связи с плохим самочувствием ребенка на борту, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

После приземления ребенок был госпитализирован в Городскую больницу №5 Самары с диагнозом ОРВИ. Воздушное судно отправилось в путь в 22:55.

Ситуация с экстренной посадкой воздушного судна находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

В ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь сообщили, что приземлившимся воздушным судном был Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Заболевший ребенок — мальчик 2018 года рождения.