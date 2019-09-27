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В Курумоче, из-за плохого самочувствия ребенка-пассажира, экстренно приземлился самолет, летевший в Киргизию

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, в 21:50 в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом "Жуковский (Москва) — Ош (Киргизия)" в связи с плохим самочувствием ребенка на борту, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

После приземления ребенок был госпитализирован в Городскую больницу №5 Самары с диагнозом ОРВИ. Воздушное судно отправилось в путь в 22:55.

Ситуация с экстренной посадкой воздушного судна находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

В ГУ МЧС России по Самарской области в свою очередь сообщили, что приземлившимся воздушным судном был Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Заболевший ребенок — мальчик 2018 года рождения.

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