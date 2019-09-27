Артисты датского театра MishMash: "Сюжет "Ромео и Джульетты" зрители знают, а мы используем язык тела"

Одним из самых интересных спектаклей на фестивале "Золотая репка" стала трагедия "Ромео и Джульетта" в интерпретации датской труппы MishMash International Theatre Company. Они представили сорокаминутный пересказ шекспировской пьесы без реквизита и бутафории. Лишь с помощью акробатических номеров, клоунады, остроумных шуток они сыграли, как выразились приглашенные профессиональные критики, — "настоящий театр, такой, каким он и должен быть".

Накануне презентации спектакля в Самаре с артистами встретился специальный корреспондент "Волга Ньюс" и расспросил их о том, как поставить мультикультурный вариант трагедии "Ромео и Джульетты", почему в Китае спектакль поняли не совсем правильно, и чем Самара отличается от Копенгагена.

В разговоре принимали участие Эркан Уяниксой, Элиф Темучин, Бруно Ригобелло. Эркан Уяниксой — актер, директор, преподаватель, и соучредитель MishMash International Theatre Company. Он учился театральному искусству в Турции и Дании. В спектакле "Ромео и Джульетта" его главным образом стала роль Меркуцио.

Элиф Темучин тоже из Турции. Сейчас она является одним из соучредителей театра, кукловодом и сценаристом. В Самаре на сцене она предстала Джульеттой.

Роль Ромео в спектакле исполнил бразилец Бруно Ригобелло. Он присоединился к труппе MishMash в 2016 год. Все артисты закончили одну театральную школу и сейчас много гастролируют под названием MishMash.

С интервью "Волга Ньюс" помогала переводчик театра "СамАрт" Анна Шведова.

— У вас мультикультурная команда. Когда вы работали над "Ромео и Джульетта" у вас не было расхождений во взглядах, как нужно ставить эту историю?

Эркан: Мы из разных стран и культур и нам пришла идея поставить именно "Ромео и Джульетту", потому что мы хотели найти при всех наших различиях в этой истории что-то общее, объединяющее. И хоть мы все разные, но каждый из нас имеет свою особенность, которая является каким-то вкладом в общую работу.

Элиф: Поскольку сюжет пьесы всем хорошо известен, то историю можно рассказывать как угодно. Мы рассказываем историю по-разному: все вместе и по очереди. И каждый вносит в спектакль что-то свое. Из-за того, что все знают сюжет, у нас даже звучат разные языки, но это никого не путает. Но в основном у нас, конечно, повествование идет на английском языке.

Эркан: Как раз в "Ромео и Джульетте" мы используем разные подходы, разные видения, разные ощущения, что помогает рассказать зрителям универсальную историю.

- Ваш спектакль "Ромео и Джульетта" это трагическая история или комическая? Это история о счастье первой любви или трагедия?

Элиф: Это трагикомедия. Шекспир всегда совмещает трагические и комические моменты и делает это очень мягко и деликатно. В нашем спектакле есть и комедия, и немного трагедии — мы пытаемся соединить это вместе, ведь в жизни есть место и трагическому и комическому. И опять же, благодаря различным подходам у исполнителей, каждый рассказывает свое видение — один рассказывает комическую историю, другой трагическую, третий — только фарсовую.

- На сайте вашего театра написано, что MishMash уникальный проект. В чем его уникальность? Это какая-то своя методика работы режиссера? И, вообще, есть ли у вас режиссер в спектакле или все это создается как импровизация?

Эркан: В этом шоу нет режиссера. Нас так научили в театральной школе: каждый из участвующих в спектакле, сам находил свои ходы, свое личное пространство на сцене, где он должен играть то, что играет. Все остальное, если оно не подходило по каким-то критериям и параметрам или противоречило идеям команды, убиралось. Получился коллективное шоу, где каждый и режиссер, и сценарист, и актер.

Бруно: Согласен, что дело все в методе обучения, которое нам преподавали в нашей школе искусств. Мы же не только играем, но и смотрим другие постановки, поэтому когда мы видим кого-то на сцене, мы с точностью можем сказать: "Ага, вы заканчивали ту же школу, которую закончили и мы". Я видел спектакль "Ромео и Джульетта" MishMash еще до того, как присоединился к труппе. Тогда я сразу понял, что MishMash это свои люди — у меня такое же отношение к тому, что я видел, и я понимал о чем они говорят.

Элиф: Еще уникальность, может быть, заключается в том, что мы не используем никаких декораций, никакой бутафории — ничего такого у нас нет. Может быть, это тоже какое-то своеобразие, что мы работаем ни с чем.

- Спектакль существует уже давно. Он как-то менялся со временем или ничего не изменилось с момента премьеры?

Элиф: Изменений много. Мы показываем этот спектакль с 2012 года. И все это время мы вносили какие-то коррективы. У нас даже изменился состав — к нам присоединился в 2016 году новый Ромео — Бруно.

Эркан: Какие-то детали меняются, не то чтобы вся концепция целиком.

Элиф: Конец спектакля у нас совершенно изменился, потому что начинали мы с одного, а сейчас у нас концовка совершенно другая.

Эркан: Первая версия у нас вообще была 30 минут.

Элиф: Кроме того, когда мы задумывали эту постановку, мы предполагали, что мы с ней будем очень много путешествовать по всем странам — с другими языками и с другой культурой. Мы считаем, что у нас это получилось, потому что зрители все понимают, ведь сюжет они знают, а мы используем язык тела. Это не прошло только в Китае, потому что там совершенно другие знаки для обозначения каких-то эмоций.

- "Золотая репка" — фестиваль в первую очередь театров для детей и молодежи. Ваш спектакль имеет возрастной ценз 12+. Это спектакль для подростков? Если бы вы ставили "Ромео и Джульетту" для взрослой публики — что-то бы изменилось в вашем спектакле?

Бруно: Думаю, что если бы мы поставили 16+, то мы бы не стали ничего менять в спектакле и адаптировать его для другой возрастной группы. В принципе то, что мы показываем, можно показывать для всех возрастов. Нам тоже задавали в Испании такой вопрос: "Почему у вас стоит 12+? У вас там неприличные слова или жесты непристойные?". Нет, просто маленькие дети, может быть, еще не совсем могут вникнуть в то, что происходит на сцене. Вот двенадцатилетние могут. У нас все можно понять, даже не обязательно привязываться к тексту. Если бы нужно было поставить "Ромео и Джульетту" для более старшей группы зрителей, мы бы не стали делать никакой адаптации, а оставили бы все в таком же виде в каком есть.

- В этом году на "Золотой репке" сразу три спектакля "Ромео и Джульетта". Не страшно было соревноваться — кто интереснее поставит великую трагедию Шекспира?

Элиф: Мне было бы очень интересно посмотреть как другие ставят "Ромео и Джульетту" — каково их видение, какие у них там приемы.

Эркан: Нам бы было очень интересно посмотреть все спектакли, а потом их обсудить. В нашей театральной школе был такой подход — выбирались два режиссера, которые работали каждый в своей традиции — один, например, реалистической, другой — в театре абсурда. Потом они с одними и теми же актерами, по одному и тому же произведению ставили спектакли. И это было интересно, увидеть как другой режиссер раскрывает историю и сравнить ее со своим видением.

Бруно: Нам интересно посмотреть эту пьесу в рамках культурного обмена — нам интересно посмотреть пьесу в постановке театра из другой страны. Как эта история зазвучит в русском варианте. Когда мы были в Китае и показывали там нашу "Ромео и Джульетту", зрители были удивлены. Оказывается в их трактовке влюбленные не умирают, а превращаются в бабочек. И это нормально, для них "Ромео и Джульетта" не грустная история. Реинкарнация души — это хорошо. Это был интересный опыт, из которого мы вынесли, что в некоторых странах все по-другому.

- Нельзя не спросить о ваших впечатлениях от Самары. Вы уже погуляли по городу, что вам здесь понравилось, а что удивило?

Эркан: Нам удалось два дня погулять по Самаре и мы успели посмотреть город. Он выглядит очень мирно и мило. Впечатлила река.

Элиф: Очень вкусное пиво. Я думаю, что здесь, по сравнению с другими городами, например, с Москвой, люди более расслабленные.

Бруно: Да, здесь все как-то спокойно и тихо, несмотря на то, что, как нам сказали, здесь живет полтора миллиона человек. Мы поэтому вольно и невольно сравниваем Самару с Копенгагеном, где такое же количество населения. Но там все время все куда-то бегут, все торопятся, все в спешке, а здесь люди спокойны и не ощущается, что здесь живет так много людей. Здесь спокойно, нормально, приятно.