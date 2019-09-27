Владимир Кошелев принял участие в заседании коллегии Минстроя РФ

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26 сентября в Москве председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в заседании колллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, посвященном вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: ФОТО АВТОРА