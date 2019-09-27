Владимир Кошелев принял участие в заседании коллегии Минстроя РФ

26 сентября в Москве председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в заседании колллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, посвященном вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
В заседании участвовали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель Общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Сергей Степашин, заместитель министра финансов РФ Олег Моисеев, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.
Обсуждение касалось федеральных проектов, которые входят в национальный проект "Жилье и городская среда": "Ипотека", "Жилье" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".