16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исполнительному вице-президенту АвтоВАЗа вручили орден почета Евгений Серпер награжден ведомственной медалью Минтранса РФ Судья, попавший в поле зрения ФСБ, подал в отставку Шестой кассационный суд в Самаре начнет работу 1 октября Бывший руководитель регионального Росприроднадзора избран главой Ингушетии

Федеральная власть Власть и политика

Исполнительному вице-президенту АвтоВАЗа вручили орден почета

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 сентября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручили исполнительному вице-президенту по производству и управлению цепочкой поставок ПАО "АвтоВАЗ" Михаилу Рябову государственный орден почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Трудовую деятельность на Волжском автозаводе Михаил Рябов начал в 1986 году. В дальнейшем последовательно замещал должности слесаря механосборочных работ, мастера, начальника участка, заместителя начальника и начальника цеха.

С 2012 по 2014 гг. Михаил Рябов занимал должность вице-президента по продуктам и программам АвтоВАЗа. В сентябре 2019 года он был назначен на должность исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа.

Михаил Рябов модернизировал производство комплекса Ижевского автомобильного завода, обеспечив выпуск одной из самых востребованных моделей завода — Lada Vesta, участвовал в запуске первого совместного проекта АвтоВАЗа с альянсом "Renault-Nissan".

"Вы в машиностроительной отрасли уже более 30 лет и знаете эту работу от винтика до реализации самых сложных стратегических проектов и управленческих решений, — отметил Игорь Комаров, вручая награду Михаилу Рябову. — Важно, что вы передаете свой опыт и знания молодым коллегам, уделяете серьезное внимание институту наставничества. Ваши знания, ваш авторитет снискали уважение всего коллектива Ижевского завода, всего АвтоВАЗа и альянса "Renault-Nissan".

К поздравлениям присоединился губернатор Дмитрий Азаров. "Я хочу вам искренне пожелать новых успехов, свершений и побед на благо родного коллектива, предприятия, а значит и на благо нашей великой Родины, а также поблагодарить всех, кто с вами плечом к плечу прошел этот путь, который привел вас к заслуженной награде и уважению", — сказал глава региона.

Михаил Рябов отметил, что эта награда — оценка труда всего коллектива автозавода. "Я приложу максимум усилий для того, чтобы АвтоВАЗ продолжал свое динамическое движение вперед", — пообещал он.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6