Исполнительному вице-президенту АвтоВАЗа вручили орден почета

В четверг, 26 сентября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручили исполнительному вице-президенту по производству и управлению цепочкой поставок ПАО "АвтоВАЗ" Михаилу Рябову государственный орден почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Трудовую деятельность на Волжском автозаводе Михаил Рябов начал в 1986 году. В дальнейшем последовательно замещал должности слесаря механосборочных работ, мастера, начальника участка, заместителя начальника и начальника цеха.

С 2012 по 2014 гг. Михаил Рябов занимал должность вице-президента по продуктам и программам АвтоВАЗа. В сентябре 2019 года он был назначен на должность исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа.

Михаил Рябов модернизировал производство комплекса Ижевского автомобильного завода, обеспечив выпуск одной из самых востребованных моделей завода — Lada Vesta, участвовал в запуске первого совместного проекта АвтоВАЗа с альянсом "Renault-Nissan".

"Вы в машиностроительной отрасли уже более 30 лет и знаете эту работу от винтика до реализации самых сложных стратегических проектов и управленческих решений, — отметил Игорь Комаров, вручая награду Михаилу Рябову. — Важно, что вы передаете свой опыт и знания молодым коллегам, уделяете серьезное внимание институту наставничества. Ваши знания, ваш авторитет снискали уважение всего коллектива Ижевского завода, всего АвтоВАЗа и альянса "Renault-Nissan".

К поздравлениям присоединился губернатор Дмитрий Азаров. "Я хочу вам искренне пожелать новых успехов, свершений и побед на благо родного коллектива, предприятия, а значит и на благо нашей великой Родины, а также поблагодарить всех, кто с вами плечом к плечу прошел этот путь, который привел вас к заслуженной награде и уважению", — сказал глава региона.

Михаил Рябов отметил, что эта награда — оценка труда всего коллектива автозавода. "Я приложу максимум усилий для того, чтобы АвтоВАЗ продолжал свое динамическое движение вперед", — пообещал он.