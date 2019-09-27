Часть парка 60-летия Советской власти сделают рекреационной зоной

В новом генплане Самары часть парка 60-летия Советской власти со стороны Московского шоссе переведут в из зоны общественно-делового районного значения в рекреационную зону существующего ценного природного ландшафта, пишет "Самарская газета". Такое решение городских властей было озвучено на заседании градостроительного совета при участии главы областной столицы в четверг, 26 сентября. Смена зонирования защитит пространство от возведения капитальных строений.

Напомним, в конце прошлого года компания "Стройресурс" получила разрешение на разработку документации по планировке территории, в которую входит часть парка 60-летия Советской власти. Жители опасались, что зону отдыха застроят. Власти заверили, что этого не произойдет. В марте 2019 г. провели опрос общественного мнения о развитии лесопарка. Тогда жители выступили за минимальное обустройство парка.

"В соответствии с постановлением главы Самары мы организовали работу по точечному внесению изменений в действующий генплан города. На совете сообщили о проделанной работе. Также обсудили проблему в части согласования границ населенных пунктов в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Сообщили и о планах завершения работы по внесению изменений в генплан", — сказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

По всему проекту внесения изменений в генплан начались публичные слушания, которые пройдут до 26 октября. Далее с учетом поступивших мнений проект, при необходимости, доработают, после чего направят в гордуму на утверждение. Работу по генплану планируют завершить до конца года.