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ЖКХ и благоустройство Общество

Часть парка им. 60-летия Советской власти передают МП "Парки Самары"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал процесс передачи участка парка им. 60-летия Советской власти муниципальному предприятию "Парки Самары", рассказали в МП.

Фото: https://vk.com/lesopark63

Муниципальному предприятию передают примерно 24,4 тыс. кв. м лесопарка, тогда как вся его территория составляет около 175 гектаров. Значительная площадь находится в частных руках. Как рассказали в "Парках Самары", сейчас они пытаются разграничить свою землю. "Самая большая проблема - это обозначение территории. Часть дорожек, в том числе асфальтированных, это территории, которые нам передали, а часть осталась в частной собственности", - сказал замдиректора МП Павел Курносов.

26 июня сотрудники муниципального предприятия впервые выехали в парк, определились по первоочередным действиям, чтобы привести территорию в порядок. "Пока в этом году серьезных денег на то, чтобы этот парк привести в порядок, не передавали, поэтому мы задействуем свои возможности. Планируем установить скамейки, урны, систематически проводить уборку прогулочной территории, постараемся обозначить входную группу со стороны ул. Стара-Загора", - поделился планами Павел Курносов.

Напомним, парк им. 60-летия Советской власти долгое время находится в заброшенном состоянии. Местные жители и активисты своими силами стараются поддерживать здесь порядок, в том числе на частных территориях. В конце прошлого года возникла угроза перспективы застройки парка, что вызвало реакцию у самарцев. Это побудило городские власти принять меры. Зимой было подписано постановление о внесении изменений в генплан с целью смены зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком им. 60-летия Советской власти на рекреационные.

Но внимание общественности и власти не останавливает деятельность коммерсантов. В частности, зимой самосвалы свозили в парк снег, а собственники ТЦ "Рента" вырубили за торговым объектом деревья и возвели ангар. По информации источника Волга Ньюс, павильон планируется использовать под торговлю строительными материалами.

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