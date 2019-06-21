Незаконный павильон в парке 60-летия Советской власти снесут через суд

Департамент градостроительства Самары готовит иск в суд о сносе павильона, незаконно возведенного на территории парка 60-летия Советской власти.

Напомним, скандал вокруг парка очередной раз разгорелся в конце ноября, когда возникла угроза застройки территории ООО "Стройресурс". Землю компания арендовала с правом выкупа у ООО "Лагуна".

Последней принадлежат четыре участка общей площадью почти 25 га, но "Стройресурсу" дали право распланировать весь парк на 175 гектарах. Тогда же была проведена геологическая разведка грунта.

К проблеме подключились городские власти, прокуратура, ОНФ. Мэрия разработала варианты по спасению леса от застройки. Однако пока, кроме подписания постановления о смене зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком на рекреационную, ничего не предпринимается.

Между тем за зиму на территории за ТЦ "Рента" появился новый объект строительства. Судя по схеме кадастровой карты, он находится на земле ООО "Лагуна".

"Сегодня на место выехали представители департамента градостроительства, ГИСН, районной администрации. Установлен факт строительства сооружения. ГИСН установил наличие признаков капитальности данного объекта. Департамент градостроительства готовит иск в суд о сносе объекта в рамках ст. 222 Гражданского кодекса РФ", — прокомментировали ситуацию в мэрии Самары.

Как пояснил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, жилой застройки в парке не ведется. Есть незаконное возведение торговых павильонов на окраине парка. Материал уже поступил в департамент градостроительства Самары. Самострой будет снесен. Нарушителей заставят высадить новые деревья.