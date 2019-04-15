В парке им. 60-летия Советской власти идет строительство

Активисты по защите парка им. 60-летия Советской власти сняли видео, на котором запечатлено состояние территории на апрель 2019 года. Так, здесь появился новый объект строительства, лежит мусор прошлых лет, продолжают исчезать деревья.

Напомним, скандал вокруг парка очередной раз разгорелся в конце ноября, когда возникла угроза застройки территории ООО "Стройресурс". Землю компания арендовала с правом выкупа у ООО "Лагуна".

Последней принадлежат четыре участка общей площадью почти 25 га, но "Стройресурсу" дали право распланировать весь парк на 175 гектарах. Тогда же была проведена геологическая разведка грунта.

К проблеме подключились городские власти, прокуратура, ОНФ. Мэрия разработала варианты по спасению леса от застройки. Однако пока, кроме подписания постановления о смене зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком на рекреационную, ничего не предпринимается.

Между тем за зиму на территории за ТЦ "Рента" появился новый объект строительства. Судя по схеме кадастровой карты, он находится на земле ООО "Лагуна".

Кроме того, на видео показывается мусор, оставшийся в парке с прошлых лет, гараж, появившийся в глубине леса, место "дислокации" самарского регионального культурно-просветительского общества "Волжское казачье войско", на землю которого в этом году свозился снег КамАЗами. На запросы Волга Ньюс по поводу складирования снега разные ведомства ответили, что никаких нарушений в этом не видят. Запрос передавали из одного ведомства в другое, последний раз - в администрацию Кировского района, там до настоящего момента не отреагировали.