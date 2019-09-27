Женская команда БК "Самара" выбыла из борьбы за Кубок России

В четверг, 26 сентября, на самарской "МТЛ Арене" в 1/8 финала Кубка России среди женских команд "Самара" уступила МБА — 42:81, сообщает пресс-служба клуба.

Эта игра стала первым для девушек "Самары" домашним поединком в наступающем сезоне: предыдущие четыре матча команда провела в рамках предварительного этапа Кубка России в Красноярске (и все четыре выиграла, получив право сыграть в плей-офф турнира).

Счет в матче открыли игроки "Самары", но уже к концу стартового периода преимущество выступающих в элитной Премьер-Лиге москвичек стало двузначным (12:24). В дальнейшем лишь эпизодами хозяйкам удавалось перехватывать инициативу. Разница в счете постоянно росла.

Завершился первый домашний матч поражением "Самары" — 42:81. Самым результативным игроком команды стала Ирина Киселева, набравшая 12 очков.

Следующие официальные матчи "Самара" проведет лишь в ноябре, когда стартует чемпионат Суперлиги-2. В октябре команда планирует сыграть несколько товарищеских матчей.