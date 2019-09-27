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Пожары Происшествия

Пожар в Чапаевске, где погибли дети, мог произойти из-за свечи

ЧАПАЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей в результате пожара в Чапаевске. Об этом сообщили в СК РФ.

Как сообщают правоохранители, уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 сентября в квартире на ул. Короткой произошел пожар. Во время тушения возгорания были обнаружены мертвыми двое детей 2007 и 2008 годов рождения.

"По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, а именно с горящей восковой свечой, — сообщают в СК РФ. — В момент возгорания мать погибших находилась на работе в ночной смене".

Расследование уголовного дела продолжается.

"В ходе следствия будут установлены  все причины и условия, способствовавшие  совершению преступления", — отметили в СК РФ.

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