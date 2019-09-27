Самарец ехал на попутке из Москвы с 2 кг наркотиков

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего безработного местного жителя, задержанного с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре сотрудники ДПС на 962 км трассы М-5 остановили Daewoo Nexia, в салоне которой находились три человека. Правоохранители заметили, что один пассажир сильно нервничал, и решили осмотреть его вещи. В рюкзаке парня нашли более 2 кг наркотика, содержащего N-метилэфедрон. По версии правоохранителей, он собирался сбыть вещество в Самарской области.

Как выяснилось, молодой человек ехал на попутном автомобиле из Москвы в Самару, и никто в машине не знал, что у него с собой наркотики.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.