Против водителя с поддельным удостоверением возбуждено уголовное дело

По информации ГУ МВД России по Самарской области, возле села Хрящевка сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району остановили ВАЗ-21140. 30-летний мужчина предъявил водительское удостоверение, в подлинности которого они усомнились.

Сотрудники полиции усомнились в подлинности документа и, изъяв его, направили на экспертизу. Исследование показало, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. Подозреваемый, уроженец Димитровграда Ульяновской области, ранее, по данным полиции, в поле зрения правоохранителей не попадал.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа".



Сотрудники полиции напоминают о том, что с 26 июля 2019 года Федеральным законом № 209-ФЗ внесены изменения в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.