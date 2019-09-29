В Жигулевске иностранец предъявил на проверку ГИБДД поддельные права

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Кыргызстана, предъявившего на проверку сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На трассе М-5 "Урал" иностранца, управлявшего автомобилем Honda и нарушившего ПДД, остановили сотрудники полиции. В предъявленном водителем удостоверении правоохранители заметили признаки подделки и направили документ на экспертизу. Проведенное исследование установило, что права являются подделкой.

По данным стражей порядка, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года", — уточняется в релизе.