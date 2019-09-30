У жителя Кинель-Черкасского района изъяли 15 кг конопли

В Кинель-Черкасском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в причастности к сбыту и хранению наркотиков, а также к культивированию наркосодержащих растений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В помещении туалета на приусадебном участке дома по ул. Крестьянской был обнаружено, изъято и направлено на экспертизу вещество растительного происхождения, в сухом измельченном состоянии, а также части растений с характерными внешними признаками растений конопли. Кроме того, на приусадебном участке также обнаружено произрастание похожих растений. По результатам проведенного исследования выяснилось, что изъятым является наркотическое средство конопля. Подозреваемый был задержан правоохранителями на месте. Общее количество изъятого составило более 15 к7, что является крупным размером.

По данным полицейских, задержанному 44 года, проживает он в с. Кинель-Черкассы, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленник в ходе допроса пояснил полицейским, что выращивал наркосодержащие растения вещество для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.