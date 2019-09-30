Полиция разыскивает директора "Хадж-Фонда", "кинувшего" паломников в Самаре

Самарская полиция разыскивает директора турагентства "Хадж-Фонд" Тагира Исмагилова: осенью 2017 г. он организовал филиал своей фирмы в здании Самарской Исторической мечети и собирал деньги с мусульман, желавших отправиться в паломничество в Мекку, пишет "Самарское обозрение".

Организацией паломнических туров к святым местам ранее занималась руководимая Исмагиловым компания "Хадж-Фонд" с регистрацией в Набережных Челнах. Страничка исламского туроператора в соцсети "ВКонтакте" до сих пор украшена бодрыми лозунгами "Личный кабинет — в Мекку твой билет!", "Универсальная копилка в Хадж", "Знания, доверие, гарантии, сервис", "8 лет опыта, 60 инструкторов, 50 представительств, 13 000 паломников".

В начале 2018 г. у "Хадж-Фонда" начались проблемы. На сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России в феврале 2018 г. было опубликовано сообщение, что компания "Хадж-Фонд", ранее аккредитованная в Совете по хаджу при Правительстве РФ, лишена своей аккредитации в связи с неблагополучным завершением сезона хаджа 2017 года. "На данный момент эта фирма имеет значительную задолженность перед саудовской стороной", — говорилось в сообщении ЦДУМ. Чуть позднее Госкомитет Республики Татарстан по туризму также опубликовал предупреждение о том, что челнинская турфирма потеряла аккредитацию на организацию хаджа и исключена из списка хадж-операторов на сезон 2018 года. Несмотря на это, на начало марта 2018 г. "Хадж-Фонд" уже продал около 700 путевок в Мекку.

Как пишет издание, летом 2018 г., когда выяснилось, что у "Хадж-Фонда" нет квот от властей Саудовской Аравии на получение виз, десятки мусульман, не попавших в Мекку, начали жаловаться в полицию на фирму Исмагилова. До этого компания работала на специализированном рынке организации паломнических туров около трех лет, имела представительства в 37 российских городах.

В ноябре 2018 г. некое лицо, представлявшееся руководителем "Хадж-Фонда", выступило с пышной речью в соцсети "ВКонтакте". Спикер просил прощения у всех мусульман, которые по его вине не попали в Мекку, а также сообщал, что "всех устремившихся в Мекку паломников возили лишь ради довольства Всевышнего Аллаха, у меня не было цели разбогатеть на этом святом деле. На средства, которые приходили от паломников, я не построил себе коттедж и не приобрел миллионный джип".

По информации "Самарского обозрения", отголоски скандала в Татарстане докатились до Самарской области. В середине сентября 2019 г. Следственное управление при УМВД РФ по городу Самаре возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемый — директор набережночелнинского ООО "Хадж-Фонд", 31-летний Тагир Исмагилов.

Как считает следствие, в сентябре–октябре 2017 г. Исмагилов в офисе "Хадж-Фонда" на ул. Алексея Толстого, 61 (адрес Самарской Исторической мечети), заключал договоры об организации паломнических поездок в Саудовскую Аравию. Среди потерпевших — 40-летняя самарчанка Алиева С. И., пенсионерка из Сызрани Гельнор Дорохова, 41-летний самарец Сирожов Ф.Х., дворник компании "Жилсервис" Голибова Г.Н., работник "Водоканала" Рустам Манеев, пенсионер Абдурахмонов Т.В., разнорабочий строительной компании "БИН" Саиджан Махмадрокибов и гендиректор фирмы "Дуслык" Мударис Латыпов. Полученные от будущих паломников денежные средства — 1,43 млн руб. — директор "Хадж-Фонда" похитил. Местонахождение Исмагилова устанавливается.