На предпринимателя из Новокуйбышевска заведено уголовное дело за неуплату 8 млн руб. налогов

Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Флеш-2" Александра Букреева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Букреев уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость путем предоставления налоговых деклараций, с включенными заведомо ложными сведениями.

В результате чего в бюджеты различных уровней не была перечислена сумма налоговых платежей в размере более 8 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.