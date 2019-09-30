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Преступления Происшествия

На предпринимателя из Новокуйбышевска заведено уголовное дело за неуплату 8 млн руб. налогов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Флеш-2" Александра Букреева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Букреев уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость путем предоставления налоговых деклараций, с включенными заведомо ложными сведениями.

В результате чего в бюджеты различных уровней не была перечислена сумма налоговых платежей в размере более 8 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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