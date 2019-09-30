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Экс-директора самарской школы заподозрили в махинациях на 1,4 млн рублей Лишние этажи в ЖК "Париж" обернулись уголовным делом На предпринимателя из Новокуйбышевска заведено уголовное дело за неуплату 8 млн руб. налогов Полиция разыскивает директора "Хадж-Фонда", "кинувшего" паломников в Самаре У жителя Кинель-Черкасского района изъяли 15 кг конопли

Преступления Происшествия

Экс-директора самарской школы заподозрили в махинациях на 1,4 млн рублей

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении экс-директора одной из самарских школ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, по указанию директора с 2018 по март 2019 г. сотрудникам учреждения ежемесячно незаконно начисляли единовременные премии за работы, которые они фактически не выполняли. Этими деньгами распоряжался директор. Всего незаконных премий начислили более 1,4 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

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