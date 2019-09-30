Владельца самарской комиссионки оштрафовали за незаконную выдачу займов

В Самаре оштрафовали индивидуального предпринимателя за незаконное предоставление потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в комиссионном магазине "Победа" на ул. Ленинградской, 69 ИП Горелов И.В. выдавал займы под залог имущества, не имея разрешения Банка России на такую деятельность.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по ст. 14.56 КоАП РФ. В результате мировой суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.