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Общество

Владельца самарской комиссионки оштрафовали за незаконную выдачу займов

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре оштрафовали индивидуального предпринимателя за незаконное предоставление потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в комиссионном магазине "Победа" на ул. Ленинградской, 69 ИП Горелов И.В. выдавал займы под залог имущества, не имея разрешения Банка России на такую деятельность.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по ст. 14.56 КоАП РФ. В результате мировой суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

Гид потребителя

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