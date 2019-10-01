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Инвестиции Экономическая политика

На ОЭЗ "Тольятти" добавили 572 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 октября, депутаты Самарской губернской думы приняли решение о внесении поправок в бюджет области на 2019 г. и плановый двухлетний период 2020-2021 годов. В частности, решено выделить 572 млн руб. на создание индустриального парка в ОЭЗ "Тольятти" в интересах инвестора - "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

"Сейчас будет подписываться, прорабатываться соглашение с данным инвестором. Инвестор в качестве условия для захода в особую экономическую зону ставит как раз создание для него инфраструктуры, которую будет снимать в аренду", - пояснили в министерстве экономического развития, добавив, что вложенные средства, по плану, окупятся в течение 2023-2035 годов.

Также представители министерства пояснили, что проект предусматривает создание транспортно-логистического хаба "Металлургического комбината", который будет обеспечивать металлом всю центральную Россию. Причем большая часть продукции, по информации ведомства, будет поставляться напрямую на АвтоВАЗ.

Напомним, соглашение между правительством области и ММК о строительстве производственно-логистического центра в ОЭЗ "Тольятти" было подписано в июне 2019 года.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. "Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО "ММК" и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома", - сообщала ранее пресс-служба ОЭЗ "Тольятти".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали. В 2018 г. Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за прошлый год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA - 2,418 млрд долларов.

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