"СИБУР Тольятти" стал одним из победителей Всероссийского отраслевого конкурса

Предприятие по производству синтетического каучука "СИБУР Тольятти" стало одним из победителей Всероссийского отраслевого конкурса "5 звезд. Лидеры химической отрасли" в категории крупные предприятия.

Конкурс проводился по инициативе Российского союза химиков уже во второй раз. В роли экспертов, оценивающих деятельность предприятий химии в рамках устойчивого развития, — ученые с мировым именем, эксперты технических и социальных институтов. Детально рассматривалось свыше 150 показателей в области производства, безопасности, экологии и социальной ответственности. Участниками конкурса в этом году стали порядка 300 компаний со всей России, из них 10 — дошли до финиша.

"Отрасль находится в стадии развития, строятся новые комплексы, осваиваются новые территории, и именно комплексная безопасность и социальная ответственность предприятий дает нам возможность называть наше развитие устойчивым", — отметил президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Церемония награждения прошла в рамках VII Московского международного химического форума. "СИБУР Тольятти" был признан лидером в номинациях "Здоровье и охрана труда", а также "Ответственность и партнерство" и "Социальные гарантии и забота". По мнению организаторов, победителей данных номинаций "отличают высокие показатели безопасности труда и производства и включенная работа по направлению развития и популяризации экологических проектов".

"Участие в конкурсах позволяет понять, на каком уровне находится предприятие по сравнению с другими компаниями химической отрасли. Полученные награды — итог системной работы, которая проводится на предприятии в области охраны труда и здоровья работников, промышленной и экологической безопасности, социальной вовлеченности, — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды "СИБУР Тольятти" Ахмет Насыров. — Помимо мероприятий на производстве мы активно участвуем в общественной жизни города и региона, инвестируя средства в благотворительные проекты".