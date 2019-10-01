Топ-менеджеры банка и группы "Открытие" вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019

Президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров - самую престижную номинацию ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России, который составляет "Коммерсант". В ежегодный рейтинг включаются ведущие топ-менеджеры компаний различных отраслей экономики и массмедиа.
Вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента - председателя правления банка "Открытие" Анна Кантер-Амелькина возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди коммерческих банков.
В число победителей в различных номинациях также вошли заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин, руководитель ИТ-блока банка "Открытие Сергей Русанов, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгений Сидоров, начальник управления корпоративных коммуникаций банка "Открытие" Наталья Рыжова, вице-президент, директор юридического департамента банка "Открытие" Александр Полуянов, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.
Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли Владимир Крекотень, недавно назначенный генеральным директором компании "Открытие" брокер", а также Дмитрий Лаврентьев, директор по персоналу страховой компании "Росгосстрах", входящей в группу "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.