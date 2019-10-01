Бюджет Самары получил дополнительные средства

На очередном заседании думы Самары под председательством Алексея Дегтева в центре внимания был вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Суть изменений сводится к тому, что в городской казне учитываются безвозмездные поступления, в том числе средства из вышестоящих бюджетов. В частности, в 2019 году будут учтены 17 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение детского сада на пр. Карла Маркса, 7 млн рублей - на ремонт и устройство контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, 7,5 млн рублей - на предоставление единовременных выплат на приобретение жилых помещений.

В результате внесенных изменений доходы городского бюджета в 2019 году составят более 27,7 млрд рублей, расходы - почти 28,59 млрд рублей. Дефицит бюджета - 882,578 млн рублей.