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Баскетбольная "Самара" разгромила "Купол-Родники" - 98:79

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче Кубка памяти Г. А. Приматова "Самара" разгромила "Купол-Родники" — 98:79.

К середине стартового периода точными бросками издали отметились Антон Глазунов, Евгений Войтюк и Александр Лавников — "Самара" повела 17:11. Затем Владимир Пичкуров убежал на пустое кольцо и вколотил сверху, Александр Савенков забил с фолом, а Игорь Смыгин порадовал болельщиков очередной трехой — к концу четверти хозяева вели уже "+10" (26:16).

В начале второй Александр Савенков заставил трибуны буквально взреветь от восторга, вколотив крутейший данк. А вот дальние атаки несколько минут реализовать не удавалось. Пока Антон Глазунов аккурат на экваторе периода не отправил мяч точно в цель. А через минуту и еще раз. Это помогало команде держать дистанцию в 10+ очков. Впрочем, и добыть лишающую матч интриги разницу соперник не позволял.

Так продолжалось и в третьей четверти: то Евгений Минченко отборется под нашим кольцом, то Максим Числов напомнит всем о своем "фирменном" броске. Но за три минуты до завершения периода Александр Лавников двумя подряд точными трехами довел преимущество нашей команды до 19 очков — 64:45.

Продолжая держать реализацию трехочковых на уровне 50% (Антон Глазунов отгрузил две трехи подряд, еще одну добавил Максим Дыбовский), в заключительной десятиминутке хозяева держали перевес в 20 очков. И не давали ижевчанам шансов сократить отставание. Отдельных аплодисментов в концовке болельщики удостоили Данилу Чикарева и Семена Шевкопляса — для них это был дебют в составе основной команды клуба на своей площадке.

98:79 — уверенная победа "Самары".

В среду "Купол-Родники" сыграет с "Уралмашем", а в заключительном матче турнира "Самара" в четверг встретится с тем же "Уралмашем". Начало обоих матчей — в 19:30.

 

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