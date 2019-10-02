Банк "Открытие" и платежная система "Мир" и вернут 100% кэшбэк

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*. Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой "Мир", выпущенной банком "Открытие", у любых торгово-сервисных предприятий.

Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте super.mironline.ru/otkritie. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу. Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.