Банк "Открытие" и платежная система "Мир" и вернут 100% кэшбэк

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*. Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой "Мир", выпущенной банком "Открытие", у любых торгово-сервисных предприятий.
Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте super.mironline.ru/otkritie. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу. Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.
* Не более 50 000 рублей в месяц.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.