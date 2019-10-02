В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за продажи 7 тыс. бутылок алкоголя без акцизов

В Октябрьске возбудили уголовное дело по факту нелегальной перепродажи алкоголя. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии правоохранителей, некий Д. со 2 по 6 апреля 2019 г. приобрел 7 тыс. бутылок (по 0,5 л) алкоголя без акцизных марок: 818 бутылок с этикетками "Гжелка", 1036 бутылок торговой марки "Тамбовский волк", 336 бутылок с этикетками "Родник Сибири", 4744 бутылки с надписью "Талая" и 666 бутылок Finsky Silver. Общая их стоимость составила 490 тыс. рублей. 6 апреля он перевез товар в Октябрьск и продал в гаражном массиве у дома на ул. Пионерской, 4.

В отношении Д. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированного алкоголя в крупном размере").