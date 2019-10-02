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Преступления Происшествия

Двух самарцев будут судить за амфетаминовую нарколабораторию

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары отправила в Октябрьский районный суд уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в производстве наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в июле 2018 г. двое ранее судимых самарцев в квартире в Октябрьском районе организовали лабораторию по производству амфетамина.

Через интернет они приобрели около 2 кг необходимых компонентов, специальные химические вещества и оборудование. В июле 2018 г. сообщники произвели вещество, содержащее не менее 45 г амфетамина.

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