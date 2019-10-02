В Самаре выступит балет Аллы Духовой TODES

В Самарской филармонии 19 октября с новой программой "#Продолжение" выступит балет Алла Духовой TODES.

"В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию", говорится в анонсе koncertsamara.ru.

Цена билетов от 1,2 рублей. Купить билет можно по ссылкам: