16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Киноклуб "Треугольник" откроет сезон сборником короткометражек "Иваны, помнящие родство" В Самаре выступит балет Аллы Духовой TODES В Театре оперы и балета представили "Сны спящей красавицы" с участием Дианы Вишневой Фестиваль "Театральное Приволжье" увидят в 14 регионах ПФО Десять наград IV межрегионального фестиваля "Волга театральная" останутся в регионе

Культура

В Самаре выступит балет Аллы Духовой TODES

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 6
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской филармонии 19 октября с новой программой "#Продолжение" выступит балет Алла Духовой TODES.

Фото: http://koncertsamara.ru/

"В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию", говорится в анонсе koncertsamara.ru.

Цена билетов от 1,2 рублей. Купить билет можно по ссылкам:

  • 17:30 http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26829/0
  • 20:00 http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26830/0

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

На пл. Куйбышева открыли памятник Дмитрию Шостаковичу

На пл. Куйбышева открыли памятник Дмитрию Шостаковичу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3