На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской построят новый трамвайный поворот

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары выступило заказчиком на разработку проектной документации для строительства правого трамвайного поворота на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Планируется, что трамваи смогут поворачивать на Ново-Вокзальную со Ставропольской при движении в сторону города. Сейчас такая возможность есть только для следующих в направлении из города.

Согласно условиям конкурса, подрядчик до 31 марта 2020 г. должен провести инженерные изыскания, подготовить проект планировки и проект межевания территории, необходимую проектную и сметную документацию, а также получить положительное заключение госэкспертизы. Начальная (максимальная) цена договора составляет 4,7 млн рублей.

Заявки на участие будут принимать до 18 октября, итоги подведут 22 октября. Строительство нового трамвайного поворота планируется завершить до конца 2020 года.