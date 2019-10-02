В рамках банкротства "Фиа-Банка" выставили на продажу мебель и картины

Конкурсный управляющий лишенного лицензии АО "Фиа-Банк" - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - объявил торги по продаже имущества кредитной организации в форме открытого аукциона.

Так, за 23,5 тыс. руб. продаются 20 принадлежащих банку картин, за 140,57 млн руб. - 131 неработающий автомобиль с запретом на регистрационные действия, за 2,6 млн руб. - квартира в Кировском районе Самары площадью 60,3 кв. м.

Помимо этого, на продажу несколькими лотами выставлены находящиеся в неудовлетворительном состоянии предметы мебели и интерьера, банковское оборудование и оргтехника.

Торги запланированы на 20 ноября текущего года. Те лоты, которые не будут проданы, будут торговаться повторно 20 января 2020 г. - с дисконтом в 10%. То, что не уйдет с повторных торгов, планируется выставить на продажу путем публичного предложения.

В частности, торги в такой форме по лоту №1 - квартире - будут проводиться с 28 января по 26 мая 2020 г. с постепенным снижением цены до 77,5% от начальной стоимости. Торги по всем остальным лотам начнутся также 28 января, но продлятся чуть дольше - до 7 июля. При этом снижение цены для разных лотов также предусмотрено различное.

Например, лот, в который включено более сотни неработающих автомобилей, может за время продажи подешеветь на 96%, лот с картинами - на 94,4%, все остальные лоты - на 98,4%.

Напомним, тольяттинский Фиа-Банк был лишен лицензии на осуществление банковских операций в апреле 2016 г. в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.

Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств на 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

По состоянию на 1 сентября 2019 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,28 млрд рублей.