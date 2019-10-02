Житель Похвистневского района сжег магазин, чтобы скрыть следы кражи

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Похвистневская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.