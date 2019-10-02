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Преступления Происшествия

Житель Похвистневского района сжег магазин, чтобы скрыть следы кражи

ПОХВИСТНЕВО. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, будучи пьяным, мужчина незаконно проник в здание магазина Похвистневского РайПО и украл там вещи более чем на 37 тыс. рублей. Затем, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник решил поджечь здание. Ущерб от этого составил свыше 800 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Похвистневский районный суд для рассмотрения.

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