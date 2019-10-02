Дмитрий Азаров оценил качество ремонта самарской школы № 46

В среду, 2 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил школу № 46 в Октябрьском районе Самары. В этом учебном году 1 сентября образовательное учреждение было открыто после капитального ремонта.

Напомним, последние два года ученикам 46-й школы приходилось получать знания в других учебных заведениях района из-за того, что осенью 2017-го года в одном из классов обвалилась штукатурка. С тех пор здание закрыли на капитальный ремонт.

За два года подрядчики укрепили фундамент, заделали швы, заменили окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. Было приобретено современное оборудование для классов, столовой, актового и спортивного залов, в коридорах появились специальные сенсорные медиаэкраны. Кроме того, в школе теперь развита и безбарьерная среда — были установлены пандусы и подъемники.

Подрядчики серьезно подошли и к вопросам безопасности. Теперь на входе в образователное учреждение работает пропускная система с рамкой металлодетектора, установлена система видеонаблюдения и противопожарная система последнего поколения. С 2 сентября учиться в своей обновленной школе начали 747 детей.

В ходе осмотра фасада здания Дмитрий Азаров обратил внимание главы Октябрьского района на прилегающую к школе территорию, которая нуждается в благоустройстве. "Приведите территорию в порядок, чтобы никакого мусора там точно не было. И нужно отремонтировать дом рядом со школой", — поручил глава региона.

Губернатор посетил и урок краеведения. Напомним, с этого года в школах региона по инициативе Дмитрия Азарова появился новый предмет — "История Самарского края". Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины. В нем есть ссылки и QR-коды, по которым школьник сможет получать дополнительную информацию по предмету, участвовать в конкурсах по краеведению.

Начальная школа будет читать "Рассказы по истории Самарского края", эта программа рассчитана на третий-четвертый классы. Для 6-7 классов или 7-8 классов разработаны специальные учебники, которые школьники получили 2 сентября. Каждый класс изучает предмет по одному часу в неделю.

Школьники признались губернатору, что новый предмет им очень нравится. Дмитрий Азаров рассказал им интересный факт — в Самарской области, по сравнению с другими регионами, лучший вид на Волгу. Глава региона поручил организовать для школьников экскурсию в нацпарк Самарская лука, чтобы они увидели всю красоту нашего края своими глазами. В свою очередь, дети пригласили его посетить школьную тренировку по баскетболу. В завершении осмотра губернатор поздравил педагогов образовательного учреждения с профессиональным праздником — Днем учителя.