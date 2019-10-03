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В "Самарском бройлере" нашли антибиотик

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тимашевская птицефабрика", выпускающее продукцию под брендом "Самарский бройлер", заплатит штраф в 300 тыс. руб. за антибиотик, обнаруженный в мясе курицы. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области, где компания пыталась оспорить постановление об административном нарушении, вынесенное региональным управлением Роспотребнадзора.

Из материалов дела следует, что во время плановой проверки в марте 2019 г. в одном из сетевых магазинов на ул. Ново-Садовой в Самаре ведомство взяло на анализ охлажденную куриную грудку, в которой впоследствии был обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы.

Роспотребнадзор составил административный протокол и оштрафовал компанию на 300 тыс. руб. за нарушение требований технических регламентов.

В суде представители птицефабрики заявляли, что в ее продукции не может содержаться антибиотик: якобы препарат выводится через восемь суток, а с момента введения вещества до момента убоя птицы прошло 28 дней. Кроме того, предприятие направило мясо на исследование в независимую лабораторию ИЦ ФБУ "Ростест-Москва", где, проанализировав три партии продукта, не обнаружили отклонения от нормы по содержанию антибиотика.

Однако к доводам "Тимашевской птицефабрики" суд отнесся критически - заказанное компанией исследование проводилось методом, который не позволяет обнаруживать сверхмалые концентрации препарата.

Суд учел, что реализуемая продукция может нести опасность пищевых отравлений, угрозу жизни и здоровью граждан, и оставил штраф в силе.

Получить комментарий от представителей "Тимашевской птицефабрики" на момент публикации не удалось.

"Тимашевская птицефабрика" находится в п. Садгород Кинель-Черкасского района. Ее мощности рассчитаны на производство 140 тыс. т мяса птицы и мясопродуктов в год. По данным ИАС Seldon Basis, собственниками компании являются Ильшат Тукаев (87,5%) и Рафаэль Фаизов (12,5%).

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