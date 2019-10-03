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Преступления Происшествия

В Самаре за взятку будут судить замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела, заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района Самары, обвиняемого в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 4 июля 2019 г. ныне обвиняемый получил от директора ООО взятку в размере 500 тыс. руб., состоящей из наличных денег в размере 50 тыс. руб., а также муляжа купюр на 450 тыс. рублей. Деньги предназначались на прекращение исполнительного производства по взысканию с ООО задолженности в размере более одного миллиона рублей.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В следственном ведомстве подчеркивают, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов СК РФ, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

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